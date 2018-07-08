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8 июля: праздники и важные события на этот день

STYLERLIFE        08.07.2018 - 00:05
Фото: праздник 8 июля - День семьи (pixabay.com/Free-Photos)
Фото: праздник 8 июля - День семьи (pixabay.com/Free-Photos)

8 июля 2018 года в Украине отмечается День семьи, а все любители рыбалки празднуют День рыбака

Все праздники 8 июля 2018 года, исторические события этого дня, которые происходили в разные годы, именины, дни рождения знаменитостей, народные приметы - в материале Styler.

8 июля: какой сегодня праздник и памятные даты

Во второе воскресенье июля, которое в 2018 году приходится на 8-е число, любители рыбы отмечают День рыбака.

Также 8 июля во многих странах, в том числе и в Украине, отмечается День семьи.

В народе 8 июля чествуется день Петра и Февронии. Эти святые издавна считались покровителями семьи и хранителями супружеской любви. Главная примета дня: после Петра и Февронии ожидается еще 40 жарких дней.

День рыбака - 8 июляФото: День рыбака - 8 июля (pixabay.com/langll)

8 июля: какие значимые события сегодня происходили в Украине и мире в разные годы

В 1497 году началась первая морская экспедиция Васко да Гама из Европы в Индию.

В 1709 году произошла Полтавская битва, решающее сражение Великой Северной войны.

В 1796 году был выдан первый паспорт гражданина США.

В 1918 году в Киеве создан Государственный Сенат Украины, высшая судовая инстанция.

В 1944 в СССР введено почетное звание "Мать-героиня".

8 июля: в этот день родились

В 1839 году – Джон Рокфеллер, американский бизнесмен, первый в мире официальный долларовый миллиардер.

В 1894 году – Петр Капица, советский физик, инноватор.

В 1938 году – Андрей Мягков, советский актер театра и кино.

В 1938 году – Лесь Танюк, украинский политик, писатель, режиссер, артист.

В 1950 году – Константин Райкин, российский актер театра и кино.

В 1952 году – Карен Шахназаров, российский кинорежиссер, сценарист, продюсер.

В 1974 году – Жанна Фриске, российская певица, актриса.

Жанна ФрискеФото: 8 июля 1974 года родилась Жанна Фриске (facebook.com/ZhannaFriske)

В 1974 году – Диана Арбенина, российская певица, лидер группы "Ночные снайперы".

8 июля: в этот день умерли

В 1932 году – Александр Грин, русский писатель ("Алые паруса").

В 1946 году – Александр Александров, советский композитор, автор музыки гимна СССР.

В 1989 году – Платон Майборода, украинский композитор.

Именинники 8 июля

Сегодня свои именины отмечают: Василий, Давид, Денис, Константин, Леонид, Петр, Семен, Федор.

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Теги: события, праздники
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