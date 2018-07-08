8 июля: праздники и важные события на этот день

8 июля 2018 года в Украине отмечается День семьи, а все любители рыбалки празднуют День рыбака
Все праздники 8 июля 2018 года, исторические события этого дня, которые происходили в разные годы, именины, дни рождения знаменитостей, народные приметы - в материале Styler.
Во второе воскресенье июля, которое в 2018 году приходится на 8-е число, любители рыбы отмечают День рыбака.
Также 8 июля во многих странах, в том числе и в Украине, отмечается День семьи.
В народе 8 июля чествуется день Петра и Февронии. Эти святые издавна считались покровителями семьи и хранителями супружеской любви. Главная примета дня: после Петра и Февронии ожидается еще 40 жарких дней.
Фото: День рыбака - 8 июля (pixabay.com/langll)
В 1497 году началась первая морская экспедиция Васко да Гама из Европы в Индию.
В 1709 году произошла Полтавская битва, решающее сражение Великой Северной войны.
В 1796 году был выдан первый паспорт гражданина США.
В 1918 году в Киеве создан Государственный Сенат Украины, высшая судовая инстанция.
В 1944 в СССР введено почетное звание "Мать-героиня".
В 1839 году – Джон Рокфеллер, американский бизнесмен, первый в мире официальный долларовый миллиардер.
В 1894 году – Петр Капица, советский физик, инноватор.
В 1938 году – Андрей Мягков, советский актер театра и кино.
В 1938 году – Лесь Танюк, украинский политик, писатель, режиссер, артист.
В 1950 году – Константин Райкин, российский актер театра и кино.
В 1952 году – Карен Шахназаров, российский кинорежиссер, сценарист, продюсер.
В 1974 году – Жанна Фриске, российская певица, актриса.
Фото: 8 июля 1974 года родилась Жанна Фриске (facebook.com/ZhannaFriske)
В 1974 году – Диана Арбенина, российская певица, лидер группы "Ночные снайперы".
В 1932 году – Александр Грин, русский писатель ("Алые паруса").
В 1946 году – Александр Александров, советский композитор, автор музыки гимна СССР.
В 1989 году – Платон Майборода, украинский композитор.
Сегодня свои именины отмечают: Василий, Давид, Денис, Константин, Леонид, Петр, Семен, Федор.
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