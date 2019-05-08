Почти 78 тыс. клиентов "Закарпатгаза" пользуются сервисом "Личный кабинет"

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В период с 1 по 5 мая через "Личный кабинет" было внесено свыше 22,5 тысячи показателей счетчиков

Почти 78 тыс. закарпатцев зарегистрировались в "Личном кабинете" по состоянию на начало мая. Это 28,4% от общего количества потребителей. По сравнению с 2015 годом, когда сервис был введен, количество регистраций возросло в 17 раз. Об этом сообщает пресс-служба ПАО “Закарпатгаз”.

В "Личном кабинете" потребитель видит состояние счета, свои персональные данные, может сформировать и распечатать квитанцию, предоставить показатель счетчика, оплатить за потребленный газ онлайн. Также этот сервис позволяет подать заявку на вызов мастера или контролера.

"Мы призываем закарпатцев регистрироваться в этом сервисе, ведь это – удобно. Например, чтобы передать показатели счетчика через "Личный кабинет", человеку придется потратить ориентировочно 2 минуты. И не нужно физически приезжать к нам в ЦОК, тратя время на дорогу и ожидания своей очереди", – прокомментировала руководитель управления клиентского сервиса ПАО “Закарпатгаз” Татьяна Королович.

По ее словам, в период с 1 по 5 мая через "Личный кабинет" было внесено свыше 22,5 тысячи показателей счетчиков.

"Зарегистрировать личный кабинет можно, обратившись в Центр обслуживания клиентов, или сделать это самостоятельно на сайте компании. Для этого необходимо иметь электронную почту, знать свой лицевой счет и посмотреть последние показатели счетчика", - говорится в сообщении пресс-службы.