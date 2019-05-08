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Майже 78 тис. клієнтів "Закарпатгазу" користуються сервісом "Особистий кабінет"

Новини » Енергетика    08.05.2019 - 12:31
Майже 78 тис. клієнтів "Закарпатгазу" користуються сервісом "Особистий кабінет"
Ілюстративне фото (УНІАН)

В період з 1 по 5 травня через "Особистий кабінет" було внесено понад 22,5 тисячі показників лічильників

Майже 78 тис. закарпатців зареєструвалися в "Особистому кабінеті" станом на початок травня. Це 28,4% від загальної кількості споживачів. Порівняно із 2015 роком, коли сервіс було запроваджено, кількість реєстрацій зросла у 17 разів. Про це повідомляє прес-служба ПАТ “Закарпатгаз”.

У "Особистому кабінеті" споживач бачить стан рахунку, свої персональні дані, може сформувати та роздрукувати квитанцію, надати показник лічильника, сплатити за спожитий газ онлайн. Також цей сервіс дозволяє подати заявку на виклик майстра чи контролера. 

"Ми заохочуємо закарпатців реєструватися у цьому сервісі, адже це – зручно. Наприклад, аби передати показники лічильника через "Особистий кабінет", людині доведеться витратити орієнтовно 2 хвилини. І не потрібно фізично приїжджати до нас в ЦОК, витрачаючи час на дорогу та очікування своєї черги", – прокоментувала керівниця управління клієнтського сервісу ПАТ “Закарпатгаз” Тетяна Королович.

За її словами, в період з 1 по 5 травня через "Особистий кабінет" було внесено понад 22,5 тисячі показників лічильників.

"Зареєструвати особистий кабінет можна, звернувшись у Центр обслуговування клієнтів, або зробити це самотужки на сайті компанії. Для цього необхідно мати електронну пошту, знати свій особовий рахунок і подивитися останні показники лічильника", - йдеться у повідомленні прес-служби.

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