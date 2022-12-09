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На 78% ринок – китайський. У РФ продаються автомобілі лише з двох країн

Фото: російський автомобільний ринок втратив 80% брендів (УНІАН)
Автор: Константин Широкун

На російському автомобільному ринку представлені машини лише з двох країн – Китаю та власне РФ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "РІА Новини".

Крім того, за 2022 кількість представлених автомобільних брендів скоротилася майже на 80% - з 60 до 14: три з них російські, а решта - китайські.

"На сьогоднішній день на нашому авторинку нових автомобілів залишилося працювати з 60 брендів (на початок 2022 року – ред.) лише 14. З них три бренди – вітчизняні. Lada, ГАЗ, УАЗ. Інші китайські: Chery, Geely, Haval, Jac, Faw, Dongfeng, Changan, Exeed, Gac, Foton, Omoda", - зазначили в асоціації "Російські автомобільні дилери".

З погляду країни виробництва нових автомобілів, російський авторинок станом на кінець 2022 року вже китайський на 78 відсотків. Поки майже всі європейські, американські та корейські бренди призупинили постачання автомобілів до Росії.

Раніше ми писали, що Німецький концерн Mercedes-Benz закрив угоду із продажу заводу під Москвою. На майданчику, ймовірно, розпочнеться випуск китайських автомобілів.

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Російська ФедераціяАвтомобільний ринок