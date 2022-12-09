На 78% ринок – китайський. У РФ продаються автомобілі лише з двох країн

На російському автомобільному ринку представлені машини лише з двох країн – Китаю та власне РФ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на " РІА Новини ".

Крім того, за 2022 кількість представлених автомобільних брендів скоротилася майже на 80% - з 60 до 14: три з них російські, а решта - китайські.

"На сьогоднішній день на нашому авторинку нових автомобілів залишилося працювати з 60 брендів (на початок 2022 року – ред.) лише 14. З них три бренди – вітчизняні. Lada, ГАЗ, УАЗ. Інші китайські: Chery, Geely, Haval, Jac, Faw, Dongfeng, Changan, Exeed, Gac, Foton, Omoda", - зазначили в асоціації "Російські автомобільні дилери".

З погляду країни виробництва нових автомобілів, російський авторинок станом на кінець 2022 року вже китайський на 78 відсотків. Поки майже всі європейські, американські та корейські бренди призупинили постачання автомобілів до Росії.