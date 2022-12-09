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На 78% рынок – китайский. В РФ продаются автомобили только из двух стран

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Москва, Пятница 09 декабря 2022 15:32
На 78% рынок – китайский. В РФ продаются автомобили только из двух стран Фото: российский автомобильный рынок лишился 80% брендов (УНІАН)
Автор: Константин Широкун

На российском автомобильном рынке представлены машины только из двух стран – Китая и собственно РФ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "РИА Новости".

Кроме того, за 2022 год количество представленных автомобильных брендов сократилось почти на 80% - с 60 до 14: три из них российские, а остальные – китайские.

"На сегодняшний день на нашем авторынке новых автомобилей осталось работать с 60 брендов (на начало 2022 года – ред.) только 14. Из них три бренда – отечественные. Lada, ГАЗ, УАЗ. Остальные китайские: Chery, Geely, Haval, Jac , Faw, Dongfeng, Changan, Exeed, Gac, Foton, Omoda", - отметили в ассоциации "Российские автомобильные дилеры".

С точки зрения страны производства новых автомобилей, российский авторынок по состоянию на конец 2022 года уже китайский на 78 процентов. Пока почти все европейские, американские и корейские бренды приостановили поставки автомобилей в Россию.

Ранее мы писали, что Немецкий концерн Mercedes-Benz закрыл сделку по продаже завода под Москвой. На площадке, вероятно, начнется выпуск китайских автомобилей.

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