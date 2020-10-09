ru
ua
News
News
Новости Украины
Коронавирус
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы
Коронавирус
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Новости шоу-бизнеса
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи
Travel
Travel
Travel
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети
Мнения

Более 730 медиков обратились к МСЭК из-за заражения коронавирусом

Киев, Пятница 09 октября 2020 00:47
Более 730 медиков обратились к МСЭК из-за заражения коронавирусом
Фото: медики (РБК-Украина)
Автор: Инна Собора

В Украине уже 732 медицинских работников обратились к медико-социальным экспертным комиссиям вследствие заболевания коронавирусом. Речь идет о получении выплат из-за инвалидности или смерти медработника.

Об этом в заявил председатель Комитета ВР по вопросам здоровья нации Михаил Радуцкий в эфире программы "Право на власть".

Он напомнил, если медицинский работник вследствие COVID-19 получил инвалидность, он получает страховку по инвалидности, если умер, то выплаты получает семья.

"На сегодня в МСЭК обратилось 732 медработника", - сказал Радуцкий.

В постановлении правительства от 17 июня 2020 устанавливаются выплаты медработникам в случае установления группы инвалидности вследствие заболевания COVID-19, которое наступило при исполнении профессиональных обязанностей - 400-кратный размер прожиточного минимума для людей с инвалидностью I группы; 350-кратный размер прожиточного минимума для людей с инвалидностью II группы; 300-кратный размер прожиточного минимума для людей с инвалидностью III группы.

В случае смерти медицинского работника проведут выплату в размере 750-кратного размера прожиточного минимума.

РБК-Украина писало, что в начале сентября Степанов заявил, что в Украине медицинские работники составляют 10% от всех больных COVID-19. Коронавирусом на тот момент заболели 11 тысяч 754 медицинских работника.

Напомним, в Украине с начала пандемии коронавирусной болезни умерли 132 медицинских работника.

Читайте РБК-Украина в Google News

Новости Украины Общество медикиКоронавирус
News
On Top
Продолжая просматривать RBC.UA Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности, Правилами пользования сайтом и согласны с использованием файлов cookie. Ознакомиться
Соглашаюсь