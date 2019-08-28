7 причин посетить пятый, юбилейный, Borjomi Fest

Лучший способ поблагодарить лето — пофестивалить на полную в последний день лета и... в первый день осени! Самое время собраться большой компанией и зажечь на дорожку, увидеть всех своих, послушать любимую музыку, насладиться погодой и сказать: «Ну, привет, осень!»

31 августа и 1 сентября провожаем лето и дружно прыгаем в осень на Borjomi Fest в Киеве!

Где селфиться, что попробовать, с кем танцевать и кого слушать? Собрали для вас 7 причин, почему нужно заскочить на осенне-летний фестиваль.

1. Музыкальный драйв

Услышать джазовую диву и хедлайнера фестиваля Borjomi Fest — Нино Катамадзе — можно будет совершенно бесплатно уже 31 августа в Национальном ботаническом саду имени Н. Н. Гришко в 20:00.

Кроме того, два дня на главной сцене будут выступать бэнды G.Sound, Dudu band и Black Shugar Band, победитель конкурса «Голос країни» Шмаги Тагиашвили, а также Гио Дарахвелидзе и Анри Болквадзе.

2. Горячий танцпол

Зажигательный темперамент, сила, красота и мастерство танцоров грузинских балетов Georgia, «Асса» и «Кавказ» наполнят ваши выходные яркими эмоциями.

3. Саундтрек на барабанах

Создать собственный саундтрек можно будет на огромных «Боржоми»-барабанах. Достаточно вооружиться палочками и начать играть.

4. Карта характера

На интерактивном стенде «Карта характера» гости смогут определить типичные черты Киева и создать такую же карту своего родного города.

5. VR-серфинг

Для тех, кто не успел этим летом отдохнуть на море, будет работать специальная VR-зона, где каждый почувствует себя серфером, покоряющим океанские волны.

6. Селфи-зоны

Фотопортрет, reflections selfie или 3D-фото? В специальных селфи-зонах каждый получит свою порцию новых впечатлений и еще больше крутых фотографий. Главное, не забыть потом выложить в соцсети. 7. Вкус Грузии

От фестиваля с грузинской душой никто не уйдет голодным — об этом позаботятся лучшие грузинские рестораны. В перерыве между танцами и песнями можно будет сделать парочку селфи с хинкали или хачапури, а утолить жажду поможет обновленная бутылка «Боржоми».

Что: Borjomi Fest Киев

Когда: 31 августа — 1 сентября, с 11:00 до 22:00

Где: Национальный ботанический сад имени Н. Н. Гришко

Вход на фестиваль свободный, вход в ботанический сад — 50 гривен для взрослых, 20 гривен для детей.

Больше информации о Borjomi Fest на странице в Facebook

https://www.facebook.com/events/2899517073606741/