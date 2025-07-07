З 7 липня ці знаки Зодіаку входять у період перемог і процвітання: хто в списку?
Астрологи попереджають: з 7 липня відкривається новий етап для чотирьох знаків Зодіаку. Їх накриє хвиля удачі, можливостей і проривів у важливих сферах життя.
Хто зі знаків Зодіаку отримає заслужене визнання у другій половині літа, розповідає РБК-Україна з посиланням на Collective World.
Овен
Для Овнів починається динамічний і продуктивний період. На вас чекає прорив у роботі, важливі знайомства і шанс заявити про себе.
Головне - не зупинятися і не сумніватися у своїх силах. Удача на вашому боці, дійте сміливо.
Рак
Ваш сезон відкриває двері до емоційного і матеріального зростання. Ви отримаєте підтримку з несподіваного боку, а також шанс реалізувати мрію, яка довго здавалася недосяжною.
Слухайте серце - саме воно підкаже правильний напрямок. Час подбати про себе й водночас проявити свої таланти.
Лев
З 7 липня для Левів починається час злету, визнання і яскравих подій. Ви в центрі уваги, і саме це принесе нові можливості в кар'єрі, коханні та особистому розвитку.
Скористайтеся моментом, щоб проявити лідерські якості та зміцнити успіх. На вас чекає щось справді велике.
Водолій
Ваша інтуїція загострюється, а ідеї як ніколи продуктивні. Цей період ідеальний для запуску нових проєктів або зміни курсу.
Усе, у що ви вкладете сили зараз, дасть рясний результат у найближчі місяці. Пора проявити нестандартне мислення і діяти рішуче.
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