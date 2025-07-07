З 7 липня ці знаки Зодіаку входять у період перемог і процвітання: хто в списку?

Астрологи попереджають: з 7 липня відкривається новий етап для чотирьох знаків Зодіаку. Їх накриє хвиля удачі, можливостей і проривів у важливих сферах життя.

Хто зі знаків Зодіаку отримає заслужене визнання у другій половині літа, розповідає РБК-Україна з посиланням на Collective World.

Овен

Для Овнів починається динамічний і продуктивний період. На вас чекає прорив у роботі, важливі знайомства і шанс заявити про себе.

Головне - не зупинятися і не сумніватися у своїх силах. Удача на вашому боці, дійте сміливо.

Рак

Ваш сезон відкриває двері до емоційного і матеріального зростання. Ви отримаєте підтримку з несподіваного боку, а також шанс реалізувати мрію, яка довго здавалася недосяжною.

Слухайте серце - саме воно підкаже правильний напрямок. Час подбати про себе й водночас проявити свої таланти.

Лев

З 7 липня для Левів починається час злету, визнання і яскравих подій. Ви в центрі уваги, і саме це принесе нові можливості в кар'єрі, коханні та особистому розвитку.

Скористайтеся моментом, щоб проявити лідерські якості та зміцнити успіх. На вас чекає щось справді велике.

Водолій

Ваша інтуїція загострюється, а ідеї як ніколи продуктивні. Цей період ідеальний для запуску нових проєктів або зміни курсу.

Усе, у що ви вкладете сили зараз, дасть рясний результат у найближчі місяці. Пора проявити нестандартне мислення і діяти рішуче.