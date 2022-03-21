UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Зеленский заявления Киев новости Харьков новости Мариуполь новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

7 295 человек вывезли из горячих точек 20 марта, - Офис президента

Фото: 7 295 человек вывезли из горячих точек 20 марта (t me)
Автор: Артем Горовенко

В воскресенье, 20 марта, гуманитарными коридорами из Мариуполя и Киевской области удалось эвакуировать 7 295 человек, а также доставить гуманитарную помощь в с. Рогань Харьковской области. 21 марта эвакуация будет продолжена.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заместителя руководителя Офиса президента Кирилла Тимошенко в Telegram-канале.

Он отметил, что из Мариуполя в Запорожье удалось вывезти 3 985 человек. Эвакуация осуществлялась 11 автобусами из Бердянска и частным транспортом. В понедельник планируют дополнительно привлечь еще 50 автобусов.

Также на 21 марта запланирована эвакуация мариупольцев из города Мангуш и прибрежных населенных пунктов в районе Мангуша, в частности, из села Мелекино.

Эвакуация мирного населения из Бердянска в Запорожье будет осуществляться с площади перед городским спорткомплексом по адресу ул. Мелитопольское шоссе, 27.

Получить помощь с временным размещением и информацию об эвакуации можно через горячую линию по номерам: +380975515917; +380504397529; +380615336276 и +380615335252.

"В Бердянске продолжат дозаправлять частные авто мариупольцев, которые движутся по маршруту гуманитарного коридора. Адреса для дозаправки: проспект Восточный, 4а; ул. Мелитопольское шоссе, 87б”, - поделился Кирилл Тимошенко.

Из Киевской области в воскресенье удалось эвакуировать 3 310 человек.

Читайте РБК-Украина в Google News
Офис президентаэвакуация