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7 295 человек вывезли из горячих точек 20 марта, - Офис президента

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Понедельник 21 марта 2022 10:25
7 295 человек вывезли из горячих точек 20 марта, - Офис президента Фото: 7 295 человек вывезли из горячих точек 20 марта (t me)
Автор: Артем Горовенко

В воскресенье, 20 марта, гуманитарными коридорами из Мариуполя и Киевской области удалось эвакуировать 7 295 человек, а также доставить гуманитарную помощь в с. Рогань Харьковской области. 21 марта эвакуация будет продолжена.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заместителя руководителя Офиса президента Кирилла Тимошенко в Telegram-канале.

Он отметил, что из Мариуполя в Запорожье удалось вывезти 3 985 человек. Эвакуация осуществлялась 11 автобусами из Бердянска и частным транспортом. В понедельник планируют дополнительно привлечь еще 50 автобусов.

Также на 21 марта запланирована эвакуация мариупольцев из города Мангуш и прибрежных населенных пунктов в районе Мангуша, в частности, из села Мелекино.

Эвакуация мирного населения из Бердянска в Запорожье будет осуществляться с площади перед городским спорткомплексом по адресу ул. Мелитопольское шоссе, 27.

Получить помощь с временным размещением и информацию об эвакуации можно через горячую линию по номерам: +380975515917; +380504397529; +380615336276 и +380615335252.

"В Бердянске продолжат дозаправлять частные авто мариупольцев, которые движутся по маршруту гуманитарного коридора. Адреса для дозаправки: проспект Восточный, 4а; ул. Мелитопольское шоссе, 87б”, - поделился Кирилл Тимошенко.

Из Киевской области в воскресенье удалось эвакуировать 3 310 человек.

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Офис президента эвакуация
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