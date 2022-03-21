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7 295 людей вивезли з гарячих точок 20 березня, - Офіс президента

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Понеділок 21 березня 2022 10:25
7 295 людей вивезли з гарячих точок 20 березня, - Офіс президента Фото: 7 295 людей вивезли з гарячих точок 20 березня (t me)
Автор: Артем Горовенко

У неділю, 20 березня, гуманітарними коридорами з Маріуполя та Київської області вдалось евакуювати 7 295 людей, а також доставити гуманітарну допомогу у с. Рогань, що на Харківщині. 21 березня евакуація буде продовжена.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заступника керівника Офісу президента Кирила Тимошенка у Telegram-каналі.

Він зазначив, що з Маріуполя до Запоріжжя вдалось вивезти 3 985 осіб. Евакуація здійснювалась 11 автобусами з Бердянська і приватним транспортом. У понеділок планують додатково залучити ще 50 автобусів.

Також на 21 березня запланована евакуація маріупольців з міста Мангуш та прибережних населених пунктів в районі Мангуша, зокрема, з села Мелекіне.

Евакуація мирного населення з Бердянська до Запоріжжя здійснюватиметься з площі перед міським спорткомплексом за адресою вул. Мелітопольське шосе, 27.

Отримати допомогу з тимчасовим розміщенням та інформацію щодо евакуації можна через гарячу лінію за номерами: +380975515917; +380504397529; +380615336276 та +380615335252.

“У Бердянську продовжать дозаправляти приватні авто маріупольців, які рухаються по маршруту гуманітарного коридору. Адреси для дозаправки: проспект Східний, 4а; вул.Мелітопольське шосе, 87б”, - поділився Кирило Тимошенко.

З Київської області у неділю вдалось евакуювати 3 310 людей.

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Офіс президента евакуація
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