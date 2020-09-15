7.10.2020 — VIII Ежегодный форум юрисконсультов

Первая волна COVID-19 и введенные в связи с этим карантинные мероприятия стали своеобразным краш-тестом для бизнеса и показали, насколько и как быстро он может адаптироваться к новым условиям, в которых ему придется работать. Однако еще весной 2020-го ученые и ВОЗ заявляли о том, что вторая волна коронавируса ожидается осенью. И первой страной, которая вводит повторный карантин, стал Израиль, в котором с 18 сентября закроют учебные заведения, рестораны, торговые и бизнес-центры.

В частности, о первых "уроках" работы бизнеса во время ограничительных мероприятий, о коррективах бизнес-процессов на будущее, а также о том, как прошли "карантинную адаптацию" юридические советники, будут говорить на VIII Ежегодном форуме юрисконсультов.

Форум призван стать площадкой для экспертных дискуссий и обмена мнениями среди инхаус-юристов, судей, представителей государственных органов и юридических компаний.

Дата проведения: 7 октября 2020 года

Место проведения: отель "Премьер Палас" (г. Киев, бульв. Т. Шевченко / ул. Пушкинская, 5-7 / 29).

Организатор: газета "Юридическая практика"

Генеральный партнер Форума: ЮК "Алексеев, Боярчуков и Партнеры"

Генеральный партнер Церемонии: ЮФ "Ильяшев и Партнеры"

Эксклюзивный партнер исследования: GRACERS law firm

Традиционно Форум завершит Церемония награждения победителей исследования "50 ведущих юридических департаментов Украины" (Best Lеgal Departments).

Ознакомиться с программой Форума и заполнить анкету для участия в исследовании "50 ведущих юридических департаментов Украины" вы можете по ссылке: https://pravo.ua/event/inhouse2020/



В фокусе Форума:

Бизнес на карантине

Юридическая функция на карантине

Антикризисные меры

Дистрибуция, маркетинг, логистика

Уголовно-правовые вызовы для бизнеса

Корпоративные отношения

Разрешение споров

Контакты:

Наталия Булко, продажа билетов

(067) 238-83-08, n.bulko@pravo.ua

Марьяна Скорук, ивент-менеджер

(067) 292-38-72, m.skoruk@pravo.ua

Анатолий Гвоздецкий, координатор Форума

(096) 372-49-69, a.gvozdetsky@pravo.ua

Дарья Сваткова, по вопросам партнерства

(050) 419-00-49, d.svatkova@pravo.ua