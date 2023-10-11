До 680 тисяч гривень. МВС пропонує ввести штрафи за роботу ресторанів в комендантську годину

За його словами, необхідно чітко вирішити момент того, які повноваження для накладення штрафів матиме поліція. Наразі народні депутати разом із МВС працюють над створенням відповідного законопроекта, який найближчим часом буде відправлено у відповідні комітети Верховної ради.

Законопроект допоможе внести зміни до адмінкодексу щодо відповідальності власників суб'єктів господарювання та ФОПів за роботу закладів (нічних закладів, ресторанів і так далі) у комендантську годину.

"Ми говоримо про контроль та обмеження їх роботи в ті часові режими, які були встановлені військовим командуванням чи військовим керівництвом. Ми пропонуємо встановити штрафи для власників цих закладів та ФОПів. Ми пропонуємо, щоб штрафи становили 34-170 тисяч гривень за перше порушення, і за повторні порушення протягом року - 340-680 тисяч гривень. Але це на розгляд законодавців і я думаю, що найближчим часом Рада це розгляне", - сказав Клименко.

Комендантська година у Києві

Нагадаємо, що комендантська година діє у столиці з 00:00 до 05:00. При цьому деякі мешканці можуть порушувати встановлені обмеження. Так, у соцмережах час від часу з'являються відео, як люди їздять містом у комендантську годину. Або ж з'являються повідомлення про роботу закладів у нічний час.

Зокрема, клуб Boho працював у комендантську годину, через що його адміністратору наразі загрожує штраф.

Також зазначимо, що у столиці запровадили нові перепустки на авто для їзди в комендантську годину.

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