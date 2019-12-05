Более 62 тыс. клиентов "Ровногаза" пользуются "Личным кабинетом"

Иллюстративное фото (УНИАН)

Пользователи сервиса имеют круглосуточный доступ к собственным данным

На начало декабря количество пользователей "Личного кабинета" в Ровенской области превысила 62 тыс. человек. Только в ноябре в этом сервисе зарегистрировалось тысяча клиентов АО "Ровногаз". Об этом сообщает пресс-служба компании.

"Количество клиентов, которые регистрируют Личный кабинет, постоянно растет. В течение 2019 года в Ровенской области этот сервис предпочли более 10 тыс. потребителей газа. Значительная часть потребителей зарегистрировались самостоятельно. Также практическую помощь в регистрации клиентов предоставляют менеджеры Центров обслуживания", - рассказывает начальник управления клиентского сервиса АО "Ровногаз" Владимир Новосад.

В пресс-службе подчеркнули, что пользователи сервиса имеют круглосуточный доступ к собственным данным. Они могут передать показания счетчика, узнать стоимость газа, состояние лицевого счета, заплатить за газ онлайн и распечатать квитанцию, контролировать состояние своих расчетов и потребления и др.

"Используя Личный кабинет и другие онлайн сервисы компании клиенты экономят свое время и средства. У них нет потребности посещать центры обслуживания клиентов и ждать в очереди. Целый ряд услуг потребители газа могут получить дистанционно. Например, управлять своим газовым запасом, приобретенным по акции Твоя энергонезависимость", - говорится в сообщении.

Зарегистрировать Личный кабинет можно с собственного компьютера или в Центрах обслуживания клиентов. Для этого в Центрах отведены специальные "тонкие клиенты". При необходимости менеджеры ЦОКов помогают зарегистрироваться.

"АО "Ровногаз" постоянно внедряет современные технологии и возможности для удобства своих клиентов. Кроме Личного кабинета для потребителей газа функционируют мобильные приложения - чат бот 7104 в Viber, 104Mobile и 104 Mobile Light. Обратная связь имеем также с помощью смс,телефону, электронной и голосовой почте, Контакт центра", - говорится в сообщении.