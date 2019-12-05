ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Понад 62 тис. клієнтів "Рівнегазу" користуються "Особистим кабінетом"

Новини » Енергетика     05.12.2019 - 15:40
Понад 62 тис. клієнтів "Рівнегазу" користуються "Особистим кабінетом"
Ілюстративне фото (УНІАН)

Користувачі сервісу мають цілодобовий доступ до власних даних

На початок грудня кількість користувачів "Особистого кабінету" у Рівненській області перевищила 62 тис. осіб. Тільки у листопаді в цьому сервісі зареєструвалась тисяча клієнтів АТ "Рівнегаз". Про це повідомляє прес-служба компанії.

"Кількість клієнтів, які реєструють Особистий кабінет, постійно зростає. Впродовж 2019 року в Рівненській області перевагу цьому сервісу надали понад 10 тис. споживачів газу. Значна частина споживачів зареєструвалися самостійно. Також практичну допомогу в реєстрації клієнтів надають менеджери Центрів обслуговування", - розповідає начальник управління клієнтського сервісу АТ "Рівнегаз" Володимир Новосад.

У прес-службі підкреслили, що користувачі сервісу мають цілодобовий доступ до власних даних. Вони можуть передати показання лічильника, дізнатися вартість газу, стан особового рахунку, заплатити за газ онлайн та роздрукувати квитанцію, контролювати стан своїх розрахунків та споживання тощо.

"Використовуючи Особистий кабінет та інші онлайн сервіси компанії клієнти економлять свій час та кошти. У них немає потреби відвідувати центри обслуговування клієнтів та чекати в черзі. Цілий ряд послуг споживачі газу можуть отримати дистанційно. Наприклад, керувати своїм газовим запасом, придбаним по акції Твоя енергонезалежність", - йдеться у повідомленні.

Зареєструвати Особистий кабінет можна зі власного комп’ютера або у Центрах обслуговування клієнтів. Для цього в Центрах відведені спеціальні "тонкі клієнти". При потребі менеджери ЦОКів допомагають зареєструватися.

"АТ "Рівнегаз" постійно впроваджує сучасні технології та можливості для зручності своїх клієнтів. Крім Особистого кабінету для споживачів газу функціонують мобільні додатки - чат бот 7104 у Viber, 104Mobile та 104 Mobile Light. Зворотній зв’язок маємо також за допомогою смс,телефону, електронної та голосової пошти Контакт центру", - йдеться у повідомленні.

З початку року "Сумигаз" підключив 225 нових об’єктів З початку року АДС "Запоріжгазу" отримала близько 42 тис. викликів
Новини України Рівнегаз
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся