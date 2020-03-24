Более 62 тыс. клиентов "Днепропетровскгаз Сбыт" пользуются чат-ботом в Viber

Иллюстративное фото (УНИАН)

Под одним аккаунтом в Viber можно зарегистрировать сразу пять лицевых счетов

Чат-ботом в Viber уже пользуются более 62 тыс. потребителей ООО "Днепропетровскгаз Сбыт". Среди преимуществ онлайн-сервиса: мгновенная оплата услуг в режиме 24/7, отсутствие очередей и безопасность денежных операций. Об этом сообщает пресс-служба компании.

"С помощью онлайн-сервиса 7104ua в Viber клиенты ООО "Днепропетровскгаз Сбыт" могут передавать показания счетчика, проверять состояние лицевого счета и платить за газ. Недавно счета за газ стали доступны в формате PDF. Чтобы оплатить услугу, надо загрузить документ", - говорится в соощении.

В пресс-службе отметили, что под одним аккаунтом в Viber можно зарегистрировать сразу пять лицевых счетов.

"Современный ритм жизни очень быстрый и насыщенный. Людям не хочется тратить лишнее время на ожидание в очередях. А вайбер-бот - это удобно и просто, особенно, если смартфон всегда с собой", - говорит директор ООО "Днепропетровскгаз Сбыт" Татьяна Соболь.

По словам пресс-службы, чтобы присоединиться к 7104ua в Viber, надо отсканировать QR-код.

"Между тем, самым популярным онлайн-сервисом для потребителей до сих пор является "Личный кабинет" на сайте 104.ua. Там можно написать сообщение газовой компании, заказать обратный звонок Контакт-центра, загрузить и распечатать квитанцию на оплату газа, а также открыть дополнительную вкладку "Доставка газа". "Личным кабинетом" пользуются почти 520 тысяч клиентов ООО "Днепропетровскгаз Сбыт", - говорится в сообщении.