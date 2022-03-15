Более 62 миллионов грн – поддержка ПУМБ для ВСУ и Сил теробороны

Идет героическое противостояние украинского народа российскому вторжению. ПУМБ Рината Ахметова перечислил более 62 миллионов гривен на поддержку украинских воинов: 30 миллионов гривен на Вооруженные Силы Украины и более 32 миллионов гривен на Силы территориальной обороны.

Председатель Правления ПУМБ Сергей Черненко: «ПУМБ вместе с Украиной 30 лет. Все кризисные периоды проходит совместно с украинцами. Сейчас командой мы обеспечиваем стабильность украинской финансовой системы. Также поддерживаем наших защитников. Украинские воины стоят на защите наших клиентов и сотрудников, наших семей, независимости Украины. Мы благодарны им, что отстаивают свободу каждого уголка родной земли. Слава Украине!»