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62 года на пятерых: в РФ осудили крымских татар по"делу Хизб ут-Тахрир"

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Россия, Четверг 12 мая 2022 15:26
62 года на пятерых: в РФ осудили крымских татар по"делу Хизб ут-Тахрир" Фото: в России осудили крымских татар по делу " Хизб ут-Тахрир (pixxabay.com)
Автор: Евгений Прокопенко

Южный окружной военный суд в Ростове-на-Дону приговорил участников "второй симферопольской группы" от 12 до 14 лет заключения. Их обвиняют по статье "организация и участие в деятельности террористической организации" в рамках "дела Хизб ут-Тахрир".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на уполномоченную ВР Украины по правам человека Людмилу Денисову.

62 года на пятерых: в РФ осудили крымских татар по&quot;делу Хизб ут-Тахрир&quot;Тофика Абдулгазиева, Владлена Абдулкадирова, Иззета Абдуллаева, Меджита Абдурахманова по сфабрикованному делу приговорены к 12 годам колонии строгого режима, первые 5 из которых они будут отбывать в тюрьме. После отбытия наказания они будут ограничены на год в свободе передвижения.

Биляла Адилова приговорен к 14 годам лишения свободы в колонии строгого режима, из них первые 5 лет он проведет в тюрьме, а после отбытия наказания будет ограничен на полтора года в свободе передвижения.

До ареста в марте 2019 года крымские татары принимали активное участие в общественной жизни народа, занимались организацией праздников, посещали суды, помогали семьям политзаключенных. Все пятеро являются участниками правозащитного объединения "Крымская солидарность".

"14 несовершеннолетних детей крымских татар останутся без кормильцев", - резюмировала Денисова.

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