Более 600 эвакуированных, пропавший без вести и погибший: что происходит в затопленной Ялте

В оккупированной Ялте в результате потопа пострадали 18 человек. Известно об одном погибшем человеке и еще об одном пропавшем без вести.
Об этом сообщила в Facebook "глава" так называемой "администрации" оккупированной Ялты Янина Павленко.
По ее данным, вследствие ЧС получили травмы 18 человек.
"Из них 2 госпитализированы, 1 пострадавший прооперирован. 1 погибший (пгт Краснокаменка) одна женщина пропала без вести - ведутся поиски", - говорится в сообщении.
Кроме того, эвакуировано 608 человек (50 несовершеннолетних).
В результате осложнения погоды, подтоплен 101 дом, откачана вода из 43.
"Обесточено 7211 абонентов Отключено от газоснабжения: 235 абонента. Подача воды во всем городском округе приостановлена. С ночи организована раздача питьевой воды", - сообщила Павленко.