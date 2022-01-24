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Не только 60+. Возможность покупки лекарств за "ковидную" тысячу расширят

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Киев, Понедельник 24 января 2022 15:53
Не только 60+. Возможность покупки лекарств за "ковидную" тысячу расширят Фото: в Украине планируют расширить возможность покупки лекарств за "ковидную" тысячу (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Анастасия Рокитна

В Украине планируют расширить возможность покупки лекарств за "ковидную" тысячу. Это смогут сделать люди с инвалидностью.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на пресс-службу Офиса президента.

Над этим сейчас работают Минсоцполитики совместно с Минцифрой.

В Украине рассматривается возможность разрешить использование этих средств на лекарства для лиц с инвалидностью первой группы, независимо от возраста.

На сегодня уже более 7,5 млн граждан получили выплаты в рамках этой программы.

Напомним, сейчас получить тысячу за вакцинацию могут украинцы старше 18 лет, которые сделали две прививки от коронавируса. Потратить деньги можно на билеты в кино и театр, покупки в книжных магазинах, абонементы в спортзал, а также билеты на железнодорожные и авиарейсы.

В ближайшее время для украинцев от 60 лет появится возможность купить лекарства за "ковидную тысячу". РБК-Украина писало, как будет проходить этот процесс.

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