Более 60% клиентов "Закарпатгаз Сбыта" пользуются онлайн-сервисами

Личным кабинетом на сайте 104.ua пользуются 105 707 клиентов "Закарпатгаз Сбыт", чат бот 7104ua в Viber установлен в 62 714 потребителей, а Telegram- бот 7104ua - в 1072 человек. Функция "Оплатить газ" также доступна на сайте "Твой газсбыт".

"Мы заботимся о том, чтобы все наши клиенты могли легко и не выходя из дома решать вопросы, связанные с газоснабжением. Проверить состояние счета, оплатить газ на сайте или с помощью мобильных приложений - это удобно, а главное - безопасно. Использование этих платформ позволяет не только избегать массовых скоплений в период карантина, но и экономить время и средства. Ведь при оплате через онлайн-сервисы применяется наименьшая банковская комиссия ", - отметила директор ООО "Закарпатгаз Сбыт" Виктория Томинець.

В компании напомнили, что согласно Правилам поставки природного газа, платить за потребленное голубое топливо надо ежемесячно, не позднее 25-го числа месяца, следующего за расчетным.