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Более 60% клиентов "Закарпатгаз Сбыта" пользуются онлайн-сервисами

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Закарпатская область, Понедельник 11 октября 2021 14:02
Более 60% клиентов "Закарпатгаз Сбыта" пользуются онлайн-сервисами Газовый вентиль (УНИАН)
Автор: Мария Тарарыева

Более 169 000 клиентов ООО "Закарпатгаз Сбыт", работающего под брендом "Твой газсбыт", решают газовые вопросы с помощью онлайн-сервисов компании.

Об этом сообщает пресс-служба "Закарпатгаз Сбыта".

Личным кабинетом на сайте 104.ua пользуются 105 707 клиентов "Закарпатгаз Сбыт", чат бот 7104ua в Viber установлен в 62 714 потребителей, а Telegram- бот 7104ua - в 1072 человек. Функция "Оплатить газ" также доступна на сайте "Твой газсбыт".

"Мы заботимся о том, чтобы все наши клиенты могли легко и не выходя из дома решать вопросы, связанные с газоснабжением. Проверить состояние счета, оплатить газ на сайте или с помощью мобильных приложений - это удобно, а главное - безопасно. Использование этих платформ позволяет не только избегать массовых скоплений в период карантина, но и экономить время и средства. Ведь при оплате через онлайн-сервисы применяется наименьшая банковская комиссия ", - отметила директор ООО "Закарпатгаз Сбыт" Виктория Томинець.

В компании напомнили, что согласно Правилам поставки природного газа, платить за потребленное голубое топливо надо ежемесячно, не позднее 25-го числа месяца, следующего за расчетным.

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