Понад 60% клієнтів "Закарпатгаз Збуту" користуються онлайн-сервісами

Понад 169 000 клієнтів ТОВ "Закарпатгаз Збут", що працює під брендом "Твій газзбут", вирішують газові питання за допомогою онлайн-сервісів компанії.

Особистим кабінетом на сайті 104.ua користуються 105 707 клієнтів "Закарпатгаз Збут", чат бот 7104ua у Viber встановлено у 62 714 споживачів, а Telegram - бот 7104ua - у 1072 осіб. Функція "Оплатити газ" також доступна на сайті "Твій газзбут".

"Ми дбаємо про те, щоб всі наші клієнти могли легко і не виходячи з дому вирішувати питання, пов'язані з газопостачанням. Перевірити стан рахунку, оплатити газ на сайті або за допомогою мобільних додатків - це зручно, а головне - безпечно. Використання цих платформ дозволяє не тільки уникати масових скупчень в період карантину, а й економити час і кошти. Адже при оплаті через онлайн-сервіси застосовується найменша банківська комісія", - зазначила директор ТОВ "Закарпатгаз Збут" Вікторія Томинець.

У компанії нагадали, що згідно з правилами постачання природного газу, платити за спожите блакитне паливо треба щомісяця, не пізніше 25-го числа місяця, наступного за розрахунковим.