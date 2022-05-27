UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

60% клиентов "Укртелекома" в Донецкой области с интернетом

Фото: 60% клиентов "Укртелекома" в Донецкой области с интернетом (Виталий Носач, РБК-Украине)
Автор: Артем Горовенко

Несмотря на активные боевые действия агрессора в Донецкой области аварийно-восстановительные бригады АО "Укртелеком" обеспечивают доступность услуг в 58% населенных пунктов, охваченных сетью оператора.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу.

Все ремонтные работы оператор координирует с ВСУ и военной администрацией и восстанавливает поврежденные линии при первой возможности.

Остается сложной ситуация на Бахмутском и Лиманском направлении, где из-за активных боевых действий специалисты не имеют возможности проводить аварийно-восстановительные работы.

В то же время работы продолжаются в других районах, на днях в области было возобновлено предоставление услуг в двух населенных пунктах.

В целом по Украине интернет-услуги доступны в 86% населенных пунктов, где есть сети АО "Укртелеком", во всех областях, кроме Луганской.

Читайте РБК-Украина в Google News
Укртелеком