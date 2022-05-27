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60% клиентов "Укртелекома" в Донецкой области с интернетом

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Пятница 27 мая 2022 19:27
60% клиентов "Укртелекома" в Донецкой области с интернетом Фото: 60% клиентов "Укртелекома" в Донецкой области с интернетом (Виталий Носач, РБК-Украине)
Автор: Артем Горовенко

Несмотря на активные боевые действия агрессора в Донецкой области аварийно-восстановительные бригады АО "Укртелеком" обеспечивают доступность услуг в 58% населенных пунктов, охваченных сетью оператора.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу.

Все ремонтные работы оператор координирует с ВСУ и военной администрацией и восстанавливает поврежденные линии при первой возможности.

Остается сложной ситуация на Бахмутском и Лиманском направлении, где из-за активных боевых действий специалисты не имеют возможности проводить аварийно-восстановительные работы.

В то же время работы продолжаются в других районах, на днях в области было возобновлено предоставление услуг в двух населенных пунктах.

В целом по Украине интернет-услуги доступны в 86% населенных пунктов, где есть сети АО "Укртелеком", во всех областях, кроме Луганской.

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Укртелеком
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