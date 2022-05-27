60% клієнтів "Укртелекому" у Донецькій області з інтернетом

Попри активні бойові дії агресора у Донецькій області аварійно-відновлювальні бригади АТ "Укртелеком" забезпечують доступність послуг у 58% населених пунктів, охоплених мережею оператора.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу.

Всі ремонтні роботи оператор координує з ЗСУ та військовою адміністрацією і відновлює пошкоджені лінії за першої можливості.

Залишається складною ситуація на Бахмутському та Лиманському напрямку, де через активні бойові дії фахівці не мають можливості проводити аварійно-відновлювальні роботи.

Водночас роботи тривають в інших районах, днями в області було відновлено надання послуг у двох населених пунктах.

У цілому по Україні інтернет-послуги доступні у 86% населених пунктів, де є мережі АТ "Укртелеком", в усіх областях, крім Луганської.