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До 60 евро. Литва снизила стоимость долгосрочных виз для украинцев

Автор: РБК-Украина

Правительство Литвы приняло решение снизить стоимость национальных долгосрочных виз для граждан Украины. Стоимость визы для трудоустройства или обучения составит 60 евро.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы в Twitter.

"Вдвое снизили стоимость национальных долгосрочных виз между Литвой и Украиной (трудоустройство, обучение, воссоединение семьи). С 120 евро, как предлагала литовская сторона, до 60 евро. Соответствующее соглашение сегодня утвердил правительство", - написал министр.

Отметим, что граждане Украины могут путешествовать в Литву без виз, как и в остальные страны и территории Шенгенской зоны. Однако находится на территории страны можно не более чем на 90 дней каждые 180 дней.

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