До 60 евро. Литва снизила стоимость долгосрочных виз для украинцев
Правительство Литвы приняло решение снизить стоимость национальных долгосрочных виз для граждан Украины. Стоимость визы для трудоустройства или обучения составит 60 евро.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы в Twitter.
"Вдвое снизили стоимость национальных долгосрочных виз между Литвой и Украиной (трудоустройство, обучение, воссоединение семьи). С 120 евро, как предлагала литовская сторона, до 60 евро. Соответствующее соглашение сегодня утвердил правительство", - написал министр.
Отметим, что граждане Украины могут путешествовать в Литву без виз, как и в остальные страны и территории Шенгенской зоны. Однако находится на территории страны можно не более чем на 90 дней каждые 180 дней.