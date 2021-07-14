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До 60 євро. Литва знизила вартість довгострокових віз для українців

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Середа 14 липня 2021 14:27
До 60 євро. Литва знизила вартість довгострокових віз для українців Фото: міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: РБК-Україна

Уряд Литви прийняв рішення знизити вартість національних довгострокових віз для громадян України. Вартість візи для працевлаштування або навчання складе 60 євро.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення міністра закордонних справ України Дмитра Кулеби у Twitter.

"Вдвічі знизили вартість національних довгострокових віз між Литвою та Україною (працевлаштування, навчання, возз'єднання сім'ї). Зі 120 євро, як пропонувала литовська сторона, до 60 євро. Відповідну угоду сьогодні затвердив уряд", - написав міністр.

Відзначимо, що громадяни України можуть подорожувати до Литви без віз, як і в інші країни і території Шенгенської зони. Однак знаходиться на території країни можна не більше ніж на 90 днів кожні 180 днів.

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Литва Дмитро Кулеба визы
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