6 июня: праздники и важные события на этот день

6 июня 2018 года свой профессиональный праздник отмечают украинские журналисты, а 219 лет назад в этот день родился поэт Александр Пушкин

Все праздники 6 июня 2018 года, исторические события этого дня, которые происходили в разные годы, именины, дни рождения знаменитостей, народные приметы - в материале Styler.

6 июня: какой сегодня праздник и памятные даты

В Украине 6 июня празднуется День журналистики. Это профессиональный праздник всех работников средств массовой информации: журналистов, корреспондентов, операторов, репортеров и др.

6 июня в мире отмечается Международный день русского языка, учрежденный под эгидой ООН и приуроченный ко дню рождения великого русского поэта А. С. Пушкина.

В народе 6 июня чествуется Симон Столпник (Шиповник). Считалось, что с момента зацветания шиповника начиналось настоящее лето.

Главная примета дня: если на Столпника идет дождь, будет много грибов.

6 июня: какие значимые события сегодня происходили в Украине и мире в разные годы

В 1882 году - день рождения электрического утюга.

В 1922 году в СССР начал выходить ежемесячный литературный журнал "Крестьянка".

В 1937 году начала работу первая в мире дрейфующая научно-исследовательская станция "Северный полюс-1".

В 1957 году в СССР открыт первый магазин "Детский мир".

В 1984 году - день рождения компьютерной игры "Тетрис".

Фото: 6 июня родился поэт Александр Пушкин (pixabay.com/snow-dog)

6 июня: в этот день родились

В 1599 году - Диего Веласкес, известный испанский художник.

В 1749 году - Осип Дерибас, русский адмирал, один из основателей Одессы.

В 1799 году - Александр Пушкин, великий русский поэт и прозаик.

В 1889 году - Игорь Сикорский, украинский ученый, авиаконструктор.

В 1895 году - Николай Щорс, украинский военный деятель.

В 1903 году - Арам Хачатурян, советский композитор.

В 1960 году - Стив Вай, американский рок-гитарист.

6 июня: в этот день умерли

В 1870 году - Фердинанд Врангель российский мореплаватель, исследователь.

В 1995 году - Савелий Крамаров советский актер театра и кино.

В 2012 году - Владимир Крутов советский хоккеист и тренер.

Именинники 6 июня

Сегодня именины празднуют: Григорий, Елена, Иван, Ксения, Никита, Семен, Степан, Федор.

Инклюзивное образование в Украине (video.rbc.ua)