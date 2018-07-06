6 июля: праздники и важные события на этот день

6 июля во всем мире отмечается День поцелуя

Все праздники 6 июля 2018 года, исторические события этого дня, которые происходили в разные годы, именины, дни рождения знаменитостей, народные приметы - в материале Styler.

6 июля: какой сегодня праздник и памятные даты

6 июля весь мир вот уже более сотни лет ежегодно отмечает неофициальный, но популярный и любвеобильный праздник – Всемирный день поцелуя.

В народе 6 июля, в канун Ивана Купала, отмечается день Аграфены Купальницы. Считалось, что в этот период нужно обязательно попариться в бане и выкупаться в реке – это полезно для здоровья и омоложения.

Также в ночь с Аграфены на Купала – лучшее время для поиска кладов, гаданий и магических ритуалов. Примета дня: если на Аграфену посеять репу – она уродится богато.

Фото: 6 июля празднуется Аграфена Купальница (pixabay.com/Pexels)

6 июля: какие значимые события сегодня происходили в Украине и мире в разные годы

В 1785 году национальной валютой Америки стал доллар.

В 1885 году впервые человек получил вакцину против бешенства.

В 1957 году встретились будущие создатели "Битлз" Джон Леннон и Пол Маккартни.

В 1973 году у группы "Queen" вышел первый сингл "Keep Yourself Alive".

В 1958 году в Киеве был открыт Национальный Экспоцентр Украины "ВДНХ".

В 1994 году состоялась премьера американского фильма "Форрест Гамп" режиссера Роберта Земекиса.

6 июля: в этот день родились

В 1897 году – Анатолий Мариенгоф, русский поэт, драматург родоначальник имажинизма.

В 1925 году – Билл Хейли, американский певец и музыкант, первый исполнитель рок-н-ролла.

В 1935 году – Тензин Гьяцо, 14-й далай-лама, духовный лидер буддистов.

В 1946 году – Джордж Буш младший, 43-й президент США.

В 1946 году – Сильвестр Сталлоне, американский киноактер, режиссер, сценарист.

Фото: 6 июля 1946 года родился Сильвестр Сталлоне (facebook.com/UraInform)

6 июля: в этот день умерли

В 1415 году – Ян Гус, национальный чешский герой.

В 1854 году – Георг Симон Ом, немецкий физик, открывший основной закон электрической цепи.

В 1893 году – Ги де Мопассан, известный французский писатель, новеллист.

В 1934 году – Нестор Махно, украинский революционер, командир повстанческой армии, анархист.

В 1971 году – Луи Армстронг, великий американский джазмен, лидер джаз-бэндов, композитор.

В 2008 году – Нонна Мордюкова, советская актриса кино.

Именинники 6 июля

Сегодня свои именины отмечают: Аграфена, Александр, Алексей, Антон, Артем, Герман, Митрофан, Петр, Святослав, Федор.

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