До +6 днем и местами мокрый снег: прогноз погоды на первый день весны

Погода в Украине в первый день весны будет прохладной. Днем ожидается до +6, но местами возможен мокрый снег.

Погода в регионах

На западе местами мокрый снег, на Закарпатье и в северо-западных регионах сухо. Днем от +2 до +5, ночью от -1 до +2. На севере днем от 0 до +4, ночью от -3 до +1.

В центральной части на правобережье тоже ожидается мокрый снег, днем от 0 до +4, ночью от -3 до +1. На востоке переменная облачность и без осадков, днем от -1 до +2, ночью от -1 до -3.

На юге преимущественно сухо, днем от +2 до +6, ночью от -1 до +2.

Погода в Киеве

В Киеве ожидается небольшой дождь, возможно с мокрым снегом. Днем температура воздуха составит от +2 до +4, ночью от -1 до +1. Ветер северо-восточный, 6-10 метров в секунду.