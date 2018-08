6 августа: важные события в истории и все праздники на сегодня

Иллюстративное фото (pixabay.com/jennycepeda)

6 августа под эгидой ООН в мире проводится Международный день "Врачи мира за мир". Подробнее о всех событиях в этот день - в материале

Какие праздники отмечаются сегодня в Украине и мире, какие значимые исторические события произошли 6 августа, а также кто родился и умер в этот день, вам расскажет Styler.

6 августа: какой сегодня праздник и памятные даты

Ежегодно 6 августа под эгидой ООН в мире проводится Международный день "Врачи мира за мир".

Также сегодня отмечается Всемирный день борьбы за запрещение ядерного оружия, приуроченный ко Дню памяти жертв атомной бомбардировки Хиросимы.

Католики в этот день отмечают праздник Преображения Господня.

В народе 6 августа чтятся Борис и Глеб, первые русские святые. День считался пожароопасным и грозовым, а потому крестьяне старались не выходить в поля, чтобы избежать молнии. Главная примета дня: пришли Глеб и Борис – за хлеб не берись.

6 августа: какие значимые события сегодня происходили в Украине и мире в разные годы

В 1806 году Священная Римская империя прекратила свое существование.

В 1915 году в ходе Первой мировой войны произошла легендарная "Атака мертвецов" под русской опорной крепостью Осовец.

В 1932 году начался первый Венецианский кинофестиваль.

В 1945 году Вооруженные силы Америки осуществили сброс атомной бомбы на японский город Хиросиму.

В 1961 году стартовал советский космический корабль "Восток-2" под командованием Германа Титова.

В 1968 году диск "Waiting for the Sun" группы "The Doors" стал золотым.

В 1991 году появилась первая в мире веб-страница.

6 августа: в этот день родились

В 1881 году – Александр Флеминг, шотландский бактериолог, открывший пенициллин.

В 1910 году – Чарльз Крайтон, английский кинорежиссер, мастер комедии.

В 1948 году – Николай Авилов, украинский десятиборец, рекордсмен.

6 августа: в этот день умерли

В 1657 году – Богдан Хмельницкий, видный украинский гетман, полководец, государственный деятель.

В 1660 году – Диего Родригес Веласкес, испанский живописец, крупнейший представитель барокко.

В 1925 году – убит Григорий Котовский, советский военный, командир Красной Армии.

В 1983 году – Клаус Номи, американский певец, один из первых людей, умерших от СПИДа.

Именинники 6 августа

Сегодня свои именины празднуют: Анатолий, Афанасий, Борис, Глеб, Давид, Иван, Кристина, Николай, Роман.