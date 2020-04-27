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59% украинцев за развитие зеленой энергетики, - опрос

Новости » Энергетика     27.04.2020 - 15:52
59% украинцев за развитие зеленой энергетики, - опрос
Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Второе место в приоритете заняла атомная энергетика

Почти 60% украинцев считают, что развитие зеленой энергетики должно быть приоритетом для государства. Об этом свидетельствуют данные опроса онлайн-платформы Gradus, проведенного 23-24 апреля, передает РБК-Украина.

Отвечая на вопрос, какие направления должны быть приоритетами государства в энергетической политике, 59% опрошенных назвали возобновляемую энергетику (зеленую - солнечные панели, ветряные электростанции).

Второе место в приоритете заняла атомная энергетика - такой ответ выбрали 14% респондентов. При этом только 0,5% опрошенных считают, что Украине стоит импортировать электроэнергию.

Исследование является совместным проектом Медиа Группы Украина и исследовательской компании Gradus Research, проведенному на базе онлайн-платформы Gradus, 23-24 апреля методом самозаполнения.

Объем выборки - 700 респондентов в возрасте от 18 до 60 лет в городах с населением свыше 50 тысяч. Погрешность выборки не превышает 3,12%.

Напомним, ранее сообщалось, что энергетические ассоциации требуют НКРЭКУ рассмотреть методику компенсации ограничения ВИЭ.

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