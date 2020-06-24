Более 57 тысяч клиентов "Сумыгаза" ни разу не оплатили за доставку газа

Газовый вентиль (kmu.gov.ua)

По состоянию на 1 июня средний уровень расчетов по Сумской области составил 89%

Владельцы более 57 тысяч газифицированных домовладений Сумской области еще ни разу не платили за распределение газа. С 1 января 2020 года данная услуга выделена из общего счета за газ.

Об этом сообщает пресс-служба АО "Сумыгаз".

В компании отмечают, что с пониманием относятся с ситуацией, но если в период карантина потребители, которые задолжали за доставку газа не будут отключаться от системы газоснабжения, то после его завершения, долг станет причиной прекращения подачи газа.

По состоянию на 1 июня средний уровень расчетов по Сумской области составил 89%. По словам пресс-службы, несмотря на отсутствие уплаты, газовики круглосуточно обеспечивают безаварийный и бесперебойный распределение газа до каждого дома Сумской области.

"Ежедневно 21 бригада аварийно-диспетчерской службы дежурят 24/7, оперативно выезжают на вызовы и ликвидируют аварийные ситуации. Диспетчеры круглосуточно принимают обращения и отвечают на звонки клиентов. Подразделения компании работают, чтобы потребители получали качественный сервис и бесперебойную доставку газа. А заработная плата работников газораспределительных компаний выплачивается именно за счет платы за доставку газа", - говорится в сообщении.

В компании напомнили, что оплатить услуги по распределению можно дистанционно, с помощью мобильного телефона или компьютера. В этом помогут онлайн-сервисы: личный кабинет на сайте 104.ua чат-боты 7104ua в Viber или Telegram, мобильный приложение 104Mobile для Android, мобильное приложение 104Mobile Light для iPhone.

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Автор: Мария Тарарыева