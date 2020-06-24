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Понад 57 тисяч клієнтів "Сумигазу" жодного разу не сплатили за доставку газу

Новини » Енергетика     24.06.2020 - 18:43
Понад 57 тисяч клієнтів "Сумигазу" жодного разу не сплатили за доставку газу
Газовий вентиль (kmu.gov.ua)

Станом на 1 червня середній рівень розрахунків по Сумській області склав 89%

Власники більше 57 тисяч газифікованих домоволодінь Сумської області ще жодного разу не сплачували за розподіл газу. З 1 січня 2020 року дана послуга виділена з загального рахунку за газ.

Про це повідомляє прес-служба АТ "Сумигаз".

У компанії зазначають, що з порозумінням ставляться з ситуацією, але якщо в період карантину споживачі, які боргують за доставку газу не будуть відключатись від системи газопостачання, то після його завершення, борг стане причиною припинення подачі газу.

Станом на 1 червня середній рівень розрахунків по Сумській області склав 89%. За словами прес-служби, попри відсутність сплати, газовики цілодобово забезпечують безаварійний та безперебійний розподіл газу до кожної оселі Сумської області.

"Щодня 21 бригада аварійно-диспетчерської служби чергують 24/7, оперативно виїздять на виклики та ліквідують аварійні ситуації. Диспетчери цілодобово приймають звернення та відповідають на дзвінки клієнтів. Підрозділи компанії працюють, щоб споживачі отримували якісний сервіс та безперебійну доставку газу. А заробітна плата працівників газорозподільних компаній виплачується саме за рахунок плати за доставку газу", - йдеться у повідомленні.

У компанії нагадали, що сплатити за послуги з розподілу можна дистанційно, за допомогою мобільного телефону чи комп’ютера. У цьому допоможуть онлайн-сервіси: особистий кабінет на сайті 104.ua, чат-боти 7104ua у Viber чи Telegram, мобільний додаток 104Mobile для Android, мобільний додаток 104Mobile Light для iPhone.

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Автор: Мария Тарарыева

Теги Новини України Сумигаз
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