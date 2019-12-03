Более 56 тыс. клиентов "Волыньгаза" пользуются "Личным кабинетом"

За четыре года функционирования онлайн-сервиса "Личный кабинет" на сайте 104.ua около 56 тыс. потребителей "Волыньгаза" дистанционно решают все газовые вопросы. Об этом сообщает пресс-служба компании.

Помимо "личного кабинета", АО "Волиньгаз" активно внедряет и другие современные онлайн-сервисы, чтобы потребители могли в удобных домашних условиях дистанционно общаться с газораспределительной компанией. Среди них мобильные приложения для всех разновидностей гаджетов, СМС-информирование, электронная почта, Контакт-центр, вайбер-боты и т. п. Однако, по словам пресс-службы, самым востребованным и самым информативным остается "личный кабинет" на сайте 104.ua.

"Только за несколько лет мы стали действительно сервисной компанией, ведь за короткое время практически ликвидировали очереди, зато предложили около десятка дистанционных видов взаимодействия с "Волиньгазом", - информирует председатель правления АО "Волыньгаз" Мирослав Коротя. – Вместе с тем, в случае необходимости, потребители всегда могут прийти и в наши современные Центры обслуживания клиентов, которые уже действуют в 5 крупнейших городах и районах области".

В пресс-службе отметили, что потребителям газа не нужно ждать бумажного счета за газ, а вовремя получать его в своем "личном кабинете". "Зарегистрироваться можно на сайте 104.ua в разделе "Регистрация". Для этого нужно знать номер своего лицевого счета и последнюю сумму платежа за газ", - говорится в сообщении.