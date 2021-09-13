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Почти 53 миллиона записей: в сеть "слили" персональные данные украинцев

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Украина, Понедельник 13 сентября 2021 14:28
Почти 53 миллиона записей: в сеть "слили" персональные данные украинцев Фото: в сеть попала база персональных данных (freepik)
Автор: Тиберий Юрик

В Интернете обнаружили базу данных жителей Украины, которая может содержать почти 53 миллиона записей о персональных данных. Уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова обратилась в полицию о расследовании и принятия соответствующих мер реагирования.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Офис омбудсмена.

По данным ведомства, база может содержать персональные данные: ФИО, дату рождения, номер телефона, населенный пункт, улицу, номер дома и квартиры.

"По информации, размещенной на указанном веб-сайте, в базе может содержаться почти 53 миллиона записей", - говорится в сообщении.

В этой связи к Национальной полиции Украины Уполномоченным ВРУ по правам человека направлено письмо о внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований и принятия соответствующих мер реагирования.

Напомним, что киберполиция уличила двух жителей Кривого Рога во взломе базы данных клиентов банка.

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