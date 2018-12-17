Потребители газа на Закарпатье получат квитанции по обоснованным нормам

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По состоянию на сегодня на Закарпатье газовые счетчики установлены в 99,7% потребителей

В декабре 2018 года жителям Закарпатской области, у которых не установлены газовые счетчики, поступят счета с применением обоснованных норм потребления. Речь идет о 513 потребителей природного газа. Об этом сообщает пресс-служба ПАО “Закарпатгаз”.

Ситуация обусловлена тем, что решением Верховного суда от 28 ноября текущего года было отменено действие норм потребления газа без счетчиков (эти нормы принял Кабинет министров в марте 2016 года постановлениями №203 и №204). По заключению судей, такие нормы являются противоправными, поскольку принимались без каких-либо практических расчетов и подтверждений. Именно поэтому, согласно решению суда, за прошлые периоды и по состоянию на сегодня правомерными считаются нормы, которые действовали до 10 октября 2014 года.

“Сейчас с 513 потребителей, которые не установили счетчики, 162 используют газ как для приготовления пищи, так и для подогрева воды. На самом деле старые нормы из-за занижения в 2,5 раза были таким потребителям на руку. Поэтому они сознательно отказывались от установки приборов учета. К примеру, наши специалисты проанализировали, что фактически 1 человек, который имеет дома газовую плиту и газовую колонку для нагрева воды, использует 22,38 куб. м газа. Именно поэтому норма в 10,5 куб. м не отражает действительность и является существенно заниженной. В связи с этим норма, которая действует с 1 ноября 2018 года, составляет 23,6 куб. м на человека”, - заявила в.а. коммерческого директора ПАО "Закарпатгаз" Юлия Соколова.

По состоянию на сегодня на Закарпатье газовые счетчики установлены в 99,7% потребителей. Это сейчас - самый высокий показатель в Украине. Массовый переход состоялся в 2004-2005 годах. Согласно закону "Об обеспечении коммерческого учета природного газа", до 1 января 2021 года счетчики устанавливаются за счет ПАО “Закарпатгаз”.

Поскольку люди пользовались газом, расчет за который производился по заниженным нормам, сформировалась существенная задолженность за потребленный, но не оплаченный газ. Теперь, чтобы урегулировать ситуацию, необходимы шаги со стороны Кабинета министров. ПАО “Закарпатгаз” надеется, что Кабмин, Нафтогаз и другие участники газового рынка совместными усилиями решат проблему взаимных долговых обязательств за необоснованное занижение норм, что избавит потребителей газа необходимости собственными средствами отвечать за принятые правительством решения.