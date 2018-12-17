Споживачі газу на Закарпатті отримають квитанції за обґрунтованими нормами

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Станом на сьогодні на Закарпатті газові лічильники встановлені у 99,7% споживачів

В грудні 2018 року жителям Закарпатської області, у яких не встановлені газові лічильники, надійдуть рахунки із застосуванням обґрунтованих норм споживання. Йдеться про 513 споживачів природного газу. Про це повідомляє прес-служба ПАТ “Закарпатгаз”.

Ситуація зумовлена тим, що рішенням Верховного суду від 28 листопада поточного року було відмінено дію норм споживання газу без лічильників (ці норми прийняв Кабінет міністрів у березні 2016 року постановами №203 і №204). За висновками суддів, такі норми є протиправними, оскільки приймалися без будь-яких практичних розрахунків та підтверджень. Саме тому, відповідно до рішення суду, за минулі періоди і станом на сьогодні правомірними вважаються норми, які діяли до 10 жовтня 2014 року.

“Наразі з 513 споживачів, які не встановили лічильники, 162 використовують газ як для приготування їжі, так і для підігріву води. Насправді старі норми, через заниження у 2,5 рази, були таким споживачам на руку. Тому вони свідомо відмовлялися від встановлення приладів обліку. До прикладу, наші фахівці проаналізували, що фактично 1 особа, яка має вдома газову плиту і газову колонку для нагріву води, використовує 22,38 куб. м газу. Саме тому норма у 10,5 куб. м не відображає дійсність і є суттєво заниженою. У зв’язку з цим норма, яка діє з 1 листопада 2018 року, становить 23,6 куб. м на особу”, - заявила в.о. комерційного директора ПАТ "Закарпатгаз" Юлія Соколова.

Станом на сьогодні на Закарпатті газові лічильники встановлені у 99,7% споживачів. Це наразі - найвищий показник в Україні. Масовий перехід відбувся у 2004-2005 роках. Відповідно до закону "Про забезпечення комерційного обліку природного газу", до 1 січня 2021 року лічильники встановлюються за рахунок ПАТ “Закарпатгаз”.

Оскільки люди користувалися газом, розрахунок, за який проводився за заниженими нормами, сформувалася суттєва заборгованість за спожитий, але не оплачений газ. Тепер, аби врегулювати ситуацію, необхідні кроки з боку Кабінету міністрів. ПАТ “Закарпатгаз” сподівається, що Кабмін, Нафтогаз та інші учасники газового ринку спільними зусиллями розв’яжуть проблему взаємних боргових зобов’язань через необгрунтоване заниження норм, що позбавить споживачів газу необхідності власними коштами відповідати за прийняті урядом рішення.