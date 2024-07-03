До 51 тисячі гривень. За які порушення ПДР в Україні найбільші штрафи

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Штраф за кермування на підпитку

Згідно з законодавством, керування транспортним засобом у стані алкогольного, наркотичного чи іншого сп'яніння карається суворо. Це стосується не лише водіїв, але й осіб, які передають керування нетверезим людям. За керування автомобілем на підпитку загрожує штраф 17 тисяч гривень.

При цьому у разі повторного протягом року вчинення правопорушення, на водіїв накладається штраф у розмірі 34 тисяч гривень (або адміністративний арешт на 10 діб) з позбавленням права керування транспортним засобом на 3 роки та з платним вилученням транспортного засобу (за наявності).

Законом також передбачено значне посилення покарання за керування транспортним засобом у стані алкогольного, наркотичного чи іншого сп'яніння або під впливом лікарських препаратів, що знижують увагу та швидкість реакції, у разі повторного порушення протягом одного року.

Найбільший штраф у 51 тисяч гривень загрожує водіям, які:

двічі протягом року піддавалися адміністративному стягненню за подібне правопорушення;

відмовилися від проходження відповідного огляду на стан сп'яніння.

Окрім штрафу, водії, які повторно сідають за кермо "під градусом", караються:

позбавленням права керування транспортними засобами на строк десять років;

конфіскацією транспортного засобу, що належить їм на правах приватної власності.

Вживання речовин після ДТП

Вживання водієм транспортного засобу будь-яких психоактивних речовин після дорожньо-транспортної пригоди, в якій він брав участь, тягне за собою значну фінансову санкцію. До таких речовин належать:

Алкоголь

Наркотичні речовини

Лікарські препарати, що впливають на увагу та швидкість реакції (за винятком тих, що входять до складу аптечки або призначені лікарем)

Однак штраф застосовується незалежно від того, чи було проведено медичне освідування на стан сп'яніння. Санкції за дане порушення становить 34 тисяч гривень.

Керування без прав

Вартість штрафу за керування автомобілем особою, яка не має права на його керування, або за передачу керування таким транспортним засобом особі, яка не має права на його керування, становить 3400 гривень.

Водіння без прав після їх вилучення несе за собою тягне на значний штраф у розмірі 20400 гривень.

При цьому штраф у розмірі 40800 гривень світить тим водіям, які повторно сіли за кермо попри тимчасове обмеження чи заборону на керування транспортом.