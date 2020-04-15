500 украинских активистов бесплатно получат образование мирового уровня

Общественная организация Traffic Challenge и благотворительный фонд "Демократичний розвиток" объявили о запуске международного образовательного центра Safety Park. Проект представляет в Украине современные международные стандарты, инструменты, методы и средства безопасности, признанные во всем мире.

Основной учебной программой образовательного центра станет комплексный курс из 100 тренингов - #Курс100. Набор на бесплатное обучение уже открыт - подать заявку на поступление можно до 15 мая по ссылке: https://bit.ly/3bBjXXh.

16 апреля основательница и координатор проектов Traffic Challenge и Safety Park Ольга Дробышева проведет вебинар "10 фактов о безопасности, которые вы не знали", на котором, кроме интересных фактов безопасности, подробно расскажет про #Курс100 и ответит на вопросы об особенностях отбора и обучения на курсе, которые будут интересовать зрителей. Регистрация на вебинар бесплатная по ссылке: https://bit.ly/3ccyWai.

Ольга Дробышева приводит впечатляющую статистику, которая является следствием рискованного поведения и незнание базовых правил безопасности в жизненно важных ситуациях:

"Уровень детско-молодежной смертности в Украине катастрофический - каждый 10 не доживает до 35 лет. Эта история об отсутствии надлежащего образования, культуры, информационной политики, и вследствие рискованного поведения. Например, ежедневно у нас в ДТП гибнет 10 человек, 5 человек каждый день мы теряем в пожарах, 6 человек умирает от СПИДа, 10 - от туберкулеза, 250 - от онко. Представьте масштаб за год: 30 тысяч травмированных в ДТП, больше 20 тысяч новых заболеваний туберкулезом, более 150 тысяч новых случаев онкозаболеваний, больше 15 тысяч новых ВИЧ-инфицированных. Как думаете, это влияет лично на вас? Это все - ежемесячные миллиардные убытки экономике страны, в которой мы все живем. Вот почему бюджетники и пенсионеры получают так мало, вот почему средний бизнес хромает на обе ноги, поскольку именно на здоровых работоспособных людях должна держаться страна.

Миссия Safety Park - изменить политику безопасности Украины, сформировав класс компетентных и активных людей, которые будут влиять на законотворчество, образование, культуру и приближать стандарты безопасности жизни в Украине до уровня развитых стран".

Первый комплексный #Курс100 от Safety Park стартует уже в мае этого года. На нем студенты будут учиться лучшим мировым практикам и инструментам защиты жизни и здоровья в 15 направлениях безопасности:

Безопасность дорожного движения Психологическая безопасность Информационная безопасность Физическая безопасность и противодействие насилию Химическая безопасность Пожарная безопасность BLS (Basic Life Support) Экологическая безопасность Безопасность с электричеством Безопасность здоровья и питания Экономическая безопасность Половая безопасность Поведение в чрезвычайных ситуациях Радиационная безопасность Безопасность для родителей и педагогов

Подать заявку на поступление на #Курс100 в образовательный центр Safety Park может любой украинец в возрасте от 12 лет. Обучение будет проходить с конца мая по сентябрь 2020 включительно, выпускники получат сертификаты от украинских и международных организаций, которые признаются в Украине и за границей.

В качестве лекторов и тренеров курса выступят эксперты-практики с международной сертификацией, ученые, руководители крупнейших и влиятельных в Украине общественных организаций и представители компаний-лидеров в профильных сегментах.

"Для нас важно, чтобы студенты были заинтересованы и активно вовлечены в обучение, а также распространяли полученные знания и практики среди населения. Предпочтение будет отдаваться кандидатам, входящих в профессиональные группы, общественные организации и клубы по интересам", - подчеркивает оргкомитет Safety Park.

Генеральный партнер проекта - Grawe Ukraine, партнеры - Winner, Vodafone и Центр общественного здоровья Украины.

Информационные партнеры: "Информатор Киев", "РБК-Украина", "Апостроф", "Джем ФМ", "Киев Автомобильный" и "Шкільний світ".