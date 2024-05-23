50 українських виробників представлять продукцію на Львівському ярмарку смаку

Львівський ярмарок смаку — визначна подія у гастрономічному світі України. Це місце, де збираються унікальні виробники харчової продукції, представники мереж, іноземні гості та українські поціновувачі, аби відкрити багатогранність смаків українських продуктів, завести нові знайомства та обмінятися досвідом.

У 2023 році Львівський ярмарок смаку відвідали більше тисячі гостей. Цього року організатори обіцяють ще більше смакових відкриттів та захопливих активностей для всіх шанувальників смачних страв, вишуканих сирів та органічних продуктів, адже ярмарок триватиме аж два вихідні дні.

Мета заходу — підтримка малих та середніх виробників органічних сертифікованих продуктів і сироварів з різних куточків України, та крафтових локальних виробників Львівщини. Така ініціатива з розвитку торговельного потенціалу об’єднає учасників-виробників органічного та молочного секторів, ключових партнерів та зацікавлених споживачів.

На ярмарку буде представлена продукція приблизно 50 виробників: мед, чаї, соки, сири та інша молочна продукція, пастила, крупи, олія, джеми, м’ясні вироби, вина та інше.

У заході візьмуть участь сировари з нагородами з конкурсів ProCheese Awards 2021, World Cheese Awards 2022, World Cheese Awards 2023: Станіславська сироварня, Доообра ферма, Старий Порицьк, Гарбузовий рай, Джерсей, Сироман, Zinka, Lel’, Європейська сироварня. А також виробники сиру Lemberg Cheese, Чесний сир, Чесниківський сир, Будз Баран.

Серед виробників сертифікованої органічної продукції представлені: мʼясна продукція, крупи, яйця, мед — Organic Meat (Органічний м’ясний продукт, ТОВ), Organic Chicken (Домашня курочка, ФГ), Галекс-Агро; молочна продукція, зокрема, сири — Organic Milk, Старий Порицьк; травʼяні та ягідно-травʼяні чаї — Жива Земля Потутори, Travka (Шанс Вік, ТОВ); макарони з твердих сортів пшениці та борошна спельти — Терлич; кукурудзяні палички, крупи, олія, борошно, мед тощо — Екород (Органік оригінал, ТОВ); шоколад — Meetty (Колчанов Д.С., ФОП); крупи — Жива органіка (Костів, ФГ); овочі, фрукти, джеми, мед тощо — Дунайський аграрій та інші.

Також очікується участь близько 20 локальних виробників Львівщини.

Дата: 8-9 червня 2024 (субота-неділя), з 11:00 до 19:00

Місце: м. Львів, вул. Коперника, 17, подвір’я Львівського палацу мистецтв

Вхід вільний

На відвідувачів ярмарку чекає:

Розмаїття продуктів: познайомтеся із виробниками сертифікованих органічних та молочних продуктів із різних куточків України, а також крафтовими виробниками Львівщини.

Дегустації від учасників: смакуйте та відкривайте для себе нові гастрономічні перлини.

Майстер-класи: навчайтеся у кращих. Безкоштовні кулінарні та гастрономічні майстер-класи з дегустаціями дозволять вам освоїти нові кулінарні техніки та секрети.

Вікторини: вигравайте смачні призи, відповідаючи на запитання про органічні та молочні продукти.

Розваги для дітей: дитяча зона з аніматорами зробить захід веселим та цікавим для всієї родини.

Організатори та партнери

Львівський ярмарок смаку організовано Львівською обласною військовою (державною) адміністрацією, Львівською міською громадською організацією «Екотерра», спільнотою поціновувачів сиру ProCheese від Ardis Group під патронатом Міністерства аграрної політики та продовольства України та за підтримки Швейцарії в межах швейцарсько-української програми «Розвиток торгівлі з вищою доданою вартістю в органічному та молочному секторах України» (QFTP), що впроваджується Дослідним інститутом органічного сільського господарства (FiBL, Швейцарія) у партнерстві із SAFOSO AG (Швейцарія).

Медіа-партнер заходу: OrganicInfo.ua

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