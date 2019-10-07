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Более 50 тыс. семей смогут управлять своим газовым запасом онлайн, - РГК

Новости » Энергетика    07.10.2019 - 12:27
Более 50 тыс. семей смогут управлять своим газовым запасом онлайн, - РГК
Иллюстративное фото (dtek.com)

Клиенты РГК, которые приобрели запас газа и зарегистрировали Личный кабинет, смогут самостоятельно выбрать период, в который они будут его использовать

Региональная газовая компания разработала инновационное решение для участников акции "Твоя Энергонезависимость". С 15 октября 51,1 тыс. семей, которые приобрели газовый запас, смогут в онлайн-режиме выбирать объем газа и период, в котором его выгоднее использовать. Об этом сообщает пресс-служба РГК.

"Инновационный продукт, разработанный на платформе Личного кабинета на 104.ua специалистами РГК, улучшает мобильность управления газовым запасом и будет доступен с 15 октября в 16 областях Украины. Клиенты РГК, которые приобрели запас газа и зарегистрировали Личный кабинет на 104.ua, смогут самостоятельно выбрать период, в который они будут его использовать", - говорится в сообщении.

По словам пресс-службы, это позволит экономить на оплате за газ, выбирая для себя наиболее выгодную в данный момент цену. Для этого нужно заполнить онлайн-заявку через Личный кабинет в течение текущего месяца потребления природного газа (до его последнего числа включительно).

"Сейчас к акции "Твоя Энергонезависимость" присоединились 51,1 тыс. семей, которые являются клиентами РГК и приобрели 62 млн куб. м газа. Клиенты, которые еще не имеют Личного кабинета на 104.ua, могут оформить заявки в Центрах обслуживания клиентов РГК. По состоянию на 1 октября 2019 РГК открыл 80 ЦОК в 16 областях Украины", - говорится в сообщении.

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