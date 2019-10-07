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Понад 50 тис. сімей зможуть керувати своїм газовим запасом онлайн, - РГК

Новини » Енергетика    07.10.2019 - 12:27
Понад 50 тис. сімей зможуть керувати своїм газовим запасом онлайн, - РГК
Ілюстративне фото (dtek.com)

Клієнти РГК, які придбали запас газу і зареєстрували Особистий кабінет, зможуть самостійно вибрати період, у який вони будуть його використовувати

Регіональна газова компанія розробила інноваційне рішення для учасників акції "Твоя Енергонезалежність". З 15 жовтня 51,1 тис. сімей, які придбали газовий запас, зможуть в онлайн-режимі вибирати обсяг газу і період, в якому його вигідніше використовувати. Про це повідомляє прес-служба РГК.

"Інноваційний продукт, розроблений на платформі Особистого кабінету на 104.ua фахівцями РГК, покращує мобільність управління газовим запасом і буде доступний з 15 жовтня в 16 областях України. Клієнти РГК, які придбали запас газу і зареєстрували Особистий кабінет на 104.ua, зможуть самостійно вибрати період, у який вони будуть його використовувати", - йдеться в повідомленні.

За словами прес-служби, це дозволить економити на оплаті за газ, вибираючи для себе найбільш вигідну в даний момент ціну. Для цього потрібно заповнити онлайн-заявку через Особистий кабінет протягом поточного місяця споживання природного газу (до останнього числа включно).

"Зараз до акції "Твоя Незалежність" приєдналися 51,1 тис. сімей, які є клієнтами РГК і придбали 62 млн куб. м газу. Клієнти, які ще не мають Особистого кабінету на 104.ua можуть оформити заявки в Центрах обслуговування клієнтів РГК. Станом на 1 жовтня 2019 РГК відкрив 80 ЦОК в 16 областях України", - йдеться в повідомленні.

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