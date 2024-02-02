50 млрд євро від ЄС: які кроки потрібно зробити і коли надійдуть перші гроші

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову комітету ВРУ з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування, голову партії "Слуга народу" Олену Шуляк.

За її словами, однією з найбільш нагальних потреб, вирішення якої фінансуватиметься з коштів Ukraine Facility, стане відбудова житлового фонду України і його подальше зростання, яке відбуватиметься за принципом “Build back better", тобто "Відбудувати краще, ніж було”.

Для забезпечення доступу до житла для людей, які його потребують, необхідно створити комплексну законодавчу та нормативно-правову базу через закон України "Про основні засади житлової політики", підготувати Національну житлову стратегію та провести відповідні реформи для побудови придатних для використання систем соціального та доступного житла. Ці комбіновані реформи спрямовуватимуть зусилля з відновлення житлового сектору.

Житло, пояснює Шуляк, має потужний економічний мультиплікативний ефект на економіку в цілому, який до війни оцінювали в середньому на рівні 6,7 грн ВВП, створюючи попит на супутні товари та послуги, сприяючи зростанню споживання домогосподарств, а також загального національного багатства та продуктивності. Тому широкомасштабна програма соціального та доступного житла може стати надзвичайно ефективним драйвером розвитку не тільки будівельного, а і цілої низки інших секторів національної економіки.

Інший надзвичайно важливий пункт виконання умов Ukraine Facility - подальша цифровізація, тому цифровий розвиток українських територій на сьогодні є одним із пріоритетів державної регіональної політики та політики відновлення, а також містобудівної політики.

Цифрова трансформація, пояснила Шуляк, на сьогодні відіграє центральну роль у прагненні України до зеленої, цифрової та інклюзивної економіки. Інтеграція цифрових рішень у різних секторах, узгоджених зі стандартами ЄС з точки зору цифрової стійкості, прискорить сталий розвиток, сприятиме поширенню практик циркулярної економіки та стимулюватиме економічне зростання, а також сприятиме інклюзивності та забезпеченню рівного доступу до цифрових можливостей.

“Україна вже досягла значних результатів у цифровій трансформації. Але ми будемо рухатись у цьому напрямку і надалі, оскільки оцифрування є потужним інструментом для побудови прозорої держави. Зокрема, йдеться про реформу у сфері цифровізації публічних послуг. Для неї потрібно буде прийняття плану заходів з цифровізації державних послуг на 2024-2025 роки”, - зауважила нардеп.

Також планується налагодити ефективну взаємодію державних службовців та підвищити ефективність їх роботи шляхом модернізації системи управління персоналом із використанням цифрових технологій.

"Тут варто зауважити, що цифровізація і вирішення житлових проблем в Україні тісно взаємопов‘язані, оскільки саме завдяки діджитал-рішенням ми на сьогодні успішно вирішуємо і будемо вирішувати ряд проблем як у сфері відновлення, так і у містобудуванні. Завдяки цифровій екосистемі відбудови України DREAM, єдиній державній електронній системі у сфері будівництва (ЄДЕССБ), електронному містобудівному кадастру державного рівня, створення якого планують завершити до кінця цього року, і, звісно, завдяки "єВідновленню" - повністю цифровій і прозорій послузі, яка дозволила десяткам тисяч громадян отримати компенсацію за знищене і пошкоджене війною житло, уникаючи будь-якого посередництва з чиновниками", - додала Шуляк.

Втім, вона зауважила, що фінансова допомога ЄС вимагатиме від України і інших надважливих трансформацій. Зокрема, йдеться про посилення реформи децентралізації, оскільки саме органи місцевого самоврядування мають відігравати важливу роль у питаннях відновлення та відбудови, адже тільки вони знають усі потреби, можливості, ресурси, які є на місцях і які потрібно покращити.

Важливим кроком для цього стане створення правової бази для функціонування місцевої державної адміністрації префектурного типу, а також оновлення законодавства про місцеві державні адміністрації.

За її словами, Україні також потрібно буде посилити інструменти залучення громадян до процесів прийняття рішень на місцевому рівні, тому створення умов для залучення та активної участі громадян у процесах прийняття рішень на місцях відбуватиметься.

"Зміни до відповідних законів дозволять наблизити місцеву владу до громадян через громадські слухання, заохочення місцевих ініціатив, публічні консультації, сприятимуть підвищенню прозорості та підзвітності місцевого самоврядування, а також розширення можливостей для жителів брати участь у дорадчих органах, плануванні, бюджетуванні та прийнятті рішень на місцевому рівні, зокрема щодо питань післявоєнного відновлення громад", - наголосила Шуляк.

Ще одним важливим пунктом Ukraine Facility буде також посилення розробки та реалізації регіональної політики, оскільки після російського вторгнення територіальні диспропорції, які існували до 2022 року, різко поглибилися. Тому, пояснила Шуляк, планується оновити Державну стратегію регіонального розвитку на 2021-2027 роки.

Загалом, зазначила Шуляк, важливі для реалізації Ukraine Facility масштабні реформи відбудуться у 15 ключових сферах. Серед них державне управління, управління державними фінансами, судова система, регіональна політика, сфера боротьби з корупцією, фінансовий ринок, сфера людського капіталу, бізнес-середовище, енергетика, транспорт тощо.

"Завдяки трансформаціям в них наша країна впродовж 2024-2027 років отримає від ЄС 50 млрд євро. З цієї суми 39 млрд євро будуть спрямовані до державного бюджету для посилення макрофінансової стабільності. Більше того, очікується, що перший платіж обсягом 4,5 млрд євро ми отримаємо вже у березні цього року", - резюмувала Шуляк.