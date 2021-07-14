До 50 км/ч в населенных пунктах и без постов ГАИ: в Украине изменили дорожные знаки

Сообщается, что еще в 2017 году были внесены изменения в знаки 5.63.1 и 5.63.2, согласно которым разрешенная скорость движения в населенных пунктах с 60 км/ч снижается до 50 км/ч. Но так как знак 5.49 тоже информирует об общих ограничениях на территории Украины, цифру "60" в нем тоже заменили на "50".

Кроме того, с учетом того, что с 2015 года в Украине ликвидирована Государственная автоинспекция, функции по контролю возложена на Департамент патрульной полиции. В связи с этим знак "Пост ГАИ" теперь заменят на знак "Дорожная станция патрульной полиции".

Фото: постановление Кабмина