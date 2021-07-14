UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры

До 50 км/ч в населенных пунктах и без постов ГАИ: в Украине изменили дорожные знаки

Автор: РБК-Украина

Кабинет министров Украины внес изменения в правила дорожного движения. Изменения касаются двух дорожных знаков.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заседание Кабмина.

Сообщается, что еще в 2017 году были внесены изменения в знаки 5.63.1 и 5.63.2, согласно которым разрешенная скорость движения в населенных пунктах с 60 км/ч снижается до 50 км/ч. Но так как знак 5.49 тоже информирует об общих ограничениях на территории Украины, цифру "60" в нем тоже заменили на "50".

Кроме того, с учетом того, что с 2015 года в Украине ликвидирована Государственная автоинспекция, функции по контролю возложена на Департамент патрульной полиции. В связи с этим знак "Пост ГАИ" теперь заменят на знак "Дорожная станция патрульной полиции".

Фото: постановление Кабмина

Читайте РБК-Украина в Google News
Кабинет Министров УкраиныПДДзнак