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До 50 км/ч в населенных пунктах и без постов ГАИ: в Украине изменили дорожные знаки

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Киев, Среда 14 июля 2021 14:06
До 50 км/ч в населенных пунктах и без постов ГАИ: в Украине изменили дорожные знаки Фото: в Украине внесли изменения в некоторые дорожные знаки (Виталий Носач/РБК-Украина)
Автор: РБК-Украина

Кабинет министров Украины внес изменения в правила дорожного движения. Изменения касаются двух дорожных знаков.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заседание Кабмина.

Сообщается, что еще в 2017 году были внесены изменения в знаки 5.63.1 и 5.63.2, согласно которым разрешенная скорость движения в населенных пунктах с 60 км/ч снижается до 50 км/ч. Но так как знак 5.49 тоже информирует об общих ограничениях на территории Украины, цифру "60" в нем тоже заменили на "50".

Кроме того, с учетом того, что с 2015 года в Украине ликвидирована Государственная автоинспекция, функции по контролю возложена на Департамент патрульной полиции. В связи с этим знак "Пост ГАИ" теперь заменят на знак "Дорожная станция патрульной полиции".

Фото: постановление Кабмина

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Кабинет Министров Украины ПДД знак
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