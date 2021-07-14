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До 50 км/год у населених пунктах і без постів ДАІ: в Україні змінили дорожні знаки

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Київ, Середа 14 липня 2021 14:06
До 50 км/год у населених пунктах і без постів ДАІ: в Україні змінили дорожні знаки Фото: в Україні внесли зміни в деякі дорожні знаки (Віталій Носач/РБК-Україна)
Автор: РБК-Україна

Кабінет міністрів України вніс зміни до правил дорожнього руху. Зміни стосуються двох дорожніх знаків.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на засідання Кабміну.

Повідомляється, що ще в 2017 році були внесені зміни до знаків 5.63.1 і 5.63.2, згідно з якими дозволена швидкість руху в населених пунктах з 60 км/год знижується до 50 км/год. Але так як знак 5.49 теж інформує про загальні обмеження на території України, цифру "60" в ньому теж замінили на "50".

Крім того, з урахуванням того, що з 2015 року в Україні ліквідовано Державну автоінспекцію, функції з контролю покладено на Департамент патрульної поліції. У зв'язку з цим знак "Пост ДАІ" тепер замінять на знак "Дорожня станція патрульної поліції".

Фото: постанова Кабміну

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Кабінет Міністрів України ПДД знак
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